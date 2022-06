Kirsten Flipkens schakelt Elise Mertens uit in tweede ronde in Eastbourne

Het scorebord gaf de setstanden 6-2, 2-6 en 6-1 aan na afloop van het Belgisch onderonsje in de tweede ronde. De wedstrijd duurde 1 uur en 48 minuten. Het staat nu 1-1 in de onderlinge duels. In 2019 haalde Mertens het in Rabat.

Het was al het tweede Belgische duel in Eastbourne. Maandag trok Flipkens, die de kwalificaties overleefde, met 6-2 en 6-3 aan het langste eind tegen Maryna Zanevska (WTA 68). Mertens was als dertiende reekshoofd vrij in de eerste ronde.

In de achtste finales neemt Flipkens het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 37) en de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 128).

De 36-jarige Flipkens neemt op Wimbledon (20 juni-10 juli) afscheid van het enkelspel.

Maandag werd Flipkens in Eastbourne uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel. Samen met de Française Kristina Mladenovic verloor ze met 7-6 (8/6) en 6-0 van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Mexicaanse Giuliana Olmos.