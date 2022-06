Solden in aantocht. Waarom je maar beter geen koffie drinkt voor of tijdens het shoppen

Een soldentrip met een vriend(in) op de planning staan? Voorzie dan tijdens het winkelen geen koffiepauze. Koffie zou namelijk de kans vergroten dat je impulsieve aankopen, en dus mogelijke miskopen, doet. Dat blijkt uit een onderzoek aan de universiteit van Zuid-Florida, verschenen in het wetenschappelijk vakblad Journal of marketing.

De conclusie van de wetenschappers is duidelijk: cafeïne heeft een invloed op wat je koopt en hoeveel je uitgeeft tijdens het winkelen. Deze bevinding is gebaseerd op een experiment in verschillende woonwarenhuizen in Spanje en Frankrijk, waarin steeds vaker een koffiehoek wordt geïntegreerd. Om even tot rust te komen, lijkt het … maar eigenlijk is het een manier om je meer te doen kopen.

LEES OOK:

Shoppers die tijdens de test van een kopje koffie genoten voor ze door de winkels dwaalden, gaven ongeveer vijftig procent meer geld uit en kochten bijna dertig procent meer artikelen dan wie cafeïnevrije koffie of water dronk in de bar. De onderzoekers ontdekten dat cafeïne zelfs een invloed heeft op de soort artikelen die klanten in hun winkelmand legden. Wie koffie drinkt voor het winkelen, zou meer niet-essentiële spullen kopen zoals geurkaarsen.

Volgens de wetenschappers is het fenomeen logisch te verklaren. “Cafeïne is een krachtig stimulerend middel en geeft dopamine vrij in de hersenen, wat de geest en het lichaam opwindt. Dit leidt tot een hogere energetische toestand, wat op zijn beurt de impulsiviteit versterkt en de zelfbeheersing vermindert”, zegt hoofdonderzoeker Dipayan Biswas. “Als gevolg hiervan leidt cafeïne-inname tot impulsiviteit in termen van een groter aantal gekochte artikelen en meer uitgaven.”