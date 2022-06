Belgisch tennis: Flipkens schakelt Mertens uit, Van Uytvanck verliest nipt van Anisimova

Het scorebord gaf de setstanden 6-2, 2-6 en 6-1 aan na afloop van het Belgisch onderonsje in de tweede ronde. De wedstrijd duurde 1 uur en 48 minuten. Het staat nu 1-1 in de onderlinge duels. In 2019 haalde Mertens het in Rabat.

Het was al het tweede Belgische duel in Eastbourne. Maandag trok Flipkens, die de kwalificaties overleefde, met 6-2 en 6-3 aan het langste eind tegen Maryna Zanevska (WTA 68). Mertens was als dertiende reekshoofd vrij in de eerste ronde.

In de achtste finales neemt Flipkens het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 37) en de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 128).

De 36-jarige Flipkens neemt op Wimbledon (20 juni-10 juli) afscheid van het enkelspel. Maandag werd Flipkens in Eastbourne uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel. Samen met de Française Kristina Mladenovic verloor ze met 7-6 (8/6) en 6-0 van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Mexicaanse Giuliana Olmos.

Van Uytvanck verliest van Anisimova

Alison Van Uytvanck (WTA 46) is er dinsdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van het WTA 250-toernooi in het Duitse Bad Homburg (gras/251.750 dollar).

In de eerste ronde verloor Van Uytvanck nipt van het Amerikaanse zesde reekshoofd Amanda Anisimova (WTA 25): 3-6, 6-3 en 7-6 (7/4).

Van Uytvanck begon erg goed aan het grasseizoen. Begin juni schreef ze het ITF 100.000 dollar-toernooi in het Engelse Surbiton op haar naam. En zondag won ze het WTA 125-toernooi in het Italiaanse Gaiba.

Greet Minnen (WTA 89) versloeg maandag de Japanse Misaki Doi (WTA 100) in de eerste ronde met tweemaal 6-3. In de tweede ronde treft Minnen de winnares van het Duitse duel tussen Tamara Korpatsch (WTA 105) en Sabine Lisicki (WTA 801).

Zimmermann strandt in eerste ronde dubbelspel

Kimberley Zimmermann is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA 250-toernooi in het Duitse Bad Homburg (gras/251.750 dollar).

Aan de zijde van de Poolse Katarzyna Piter ging Zimmermann met 6-7 (3/7), 6-4 en 13/11 onderuit tegen de Japanse eerste reekshoofden Eri Hozumi en Makoto Ninomiya.

In Bad Homburg vormt Greet Minnen een duo met de Hongaarse Anna Bondar. Zij spelen in de eerste ronde tegen de Slowaakse Tereza Mihalikova en de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich.