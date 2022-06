Arnaud De Lie beschouwt zichzelf als een outsider voor het BK in Middelkerke: “Ook als het een zware waaierkoers wordt, blijft mijn sprint intact”

In zijn eerste zes maanden als prof heeft Arnaud De Lie (20) al zoveel indruk gemaakt dat hij zondag in Middelkerke al bij de kanshebbers hoort om de Belgische tricolore te pakken. Zelf ziet de nuchtere Luxemburgse boerenzoon dat net iets anders. “Ik beschouw me eerder als een outsider. Ik kan nog niet de adelbrieven van Philipsen en Van Aert voorleggen.”

Zijn contractverlenging is nakend, de ambitie lees je zo uit zijn ogen af en ondanks de zes streepjes die hij al achter zijn naam heeft staan, is Arnaud De Lie echt nog niet voldaan voor dit seizoen. Alles gaat hem voor de wind in zijn eerste half jaar bij de profs. Het BK in Middelkerke is ook een wedstrijd waarvoor hij over de juiste wapens beschikt. Zondag kan hij zomaar op het podium staan in zijn allereerste Belgisch kampioenschap bij de grote jongens. “Zelf beschouw ik me niet als een favoriet”, zegt De Lie. “Jasper Philipsen heeft in de Baloise Belgium Tour bewezen dat hij die rol waard is en Wout van Aert heeft in de Dauphiné bijna drie keer een massasprint gewonnen. Zij zijn de topfavorieten. Ik ben eerder een outsider.”

Nochtans beschikt De Lie over de snelheid waarmee hij op zijn minst bij Van Aert en Philipsen in de buurt kan komen. De Luxemburger ziet echter nog een gapend niveauverschil. “Een echte massasprint heb ik nog niet gewonnen. Die kans kreeg ik eigenlijk nog niet. In De Panne viel Ackermann voor me en in Bredene zat ik door een gebrek aan ervaring niet goed geplaatst. Jasper en Wout kwamen al meermaals als eerste over de meet bij zo’n georganiseerde massasprint, ik nog niet. Dat is een stap die ik nog moet zetten.”

© BELGA

De Lie heeft al een idee wat hij van de wedstrijd van zondag mag verwachten. Hij houdt rekening met meerdere scenario’s. “Alpecin heeft baat bij een spurt. Quick-Step niet echt omdat ze geen sprinter in hun rangen hebben. Tenzij het al zou meespelen dat Merlier volgend jaar naar hen komt. Van Remco Evenepoel weten we ook dat hij een aanval zal plaatsen. Het zal zeker niet makkelijk worden om de koers te controleren. Een massasprint is zeker een mogelijkheid, maar ze voorspellen een beetje regen en wat wind, dan kan het net zo goed in waaiers getrokken worden.”

Zo’n wedstrijdverloop hoeft niet nadelig te zijn voor de bonkige De Lie. “Als ik in de eerste groep kan zitten, is dat zelfs perfect”, weet De Lie. “Dat zijn de koersen waar ik van hou en vaak heb ik dan ook nog genoeg over om mijn sprint tot zijn recht te laten komen. In een zware koers dooft mijn snelheid nooit echt uit. Een BK kan soms raar verlopen, denk maar aan toen De Bondt won in Anzegem, toen zette een grote vlucht alle favorieten schaakmat. Binnen het team hebben we ook een aantal renners die carte blanche krijgen, maar als het tot een sprint komt, zullen ze mijn kaart trekken. Dan zal ik ook niet voor de tweede of derde plek gaan, dan wil ik winnen en het werk van de ploegmaats laten renderen. Ik weet dat ik een kans maak en start vol vertrouwen. Een percentage plak ik daar niet op, maar ik weet dat er een aantal percenten zijn en ik geloof erin dat het voor mij kan zijn.”