‘De Gèèl’ en ‘de Rooi’ van Zichen zijn klaar voor het Wereld Muziek Concours

Geruime tijd al bereiden de muziekmaatschappijen De Volksgalm en De Werkmanszonen van Zichen zich voor op de eerstvolgende editie van het prestigieuze Wereld Muziek Concours in Kerkrade (NL). Beide bands traden zopas voor eigen volk op in ’t Paenhuys in Riemst om te tonen in welke mate ze hun WMC-programma reeds onder de knie hebben.

Harmonieorkest De Volksgalm - de Rooi - deed in 1997 voor het eerst mee aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en behaalde meteen de wereldtitel in de 3de divisie, sectie harmonie. Geleidelijk aan werd de muzikale lat hoger gelegd en in 2009 werd de band wereldkampioen in de eerste divisie. Die stunt werd herhaald in 2016. “Tijdens onze zevende deelname gaan we op zaterdag 30 juli voor het eerst deelnemen in de concertdivisie. Dat is een afdeling met een uitzonderlijk hoog niveau. Daar gaan we ons meten met 7 andere Europese maatschappijen”, vertelt voorzitter Jean-Pierre Castro. In een toegemeten tijd van 50 minuten brengt De Volksgalm er binnen het thema ‘Myth - mythen en mensen’ vijf vrij gekozen werken van moderne componisten.

Koninklijke Fanfare De Werkmanszonen - de Gèèl - krijgt vrijdag 22 juli op het WMC 45 minuten en treedt aan in de eerste divisie fanfareorkesten. Zij speelden er voor het eerst in 1993. “Voor ons is het al de achtste deelname”, weet erevoorzitter Sylvain Tans. “Naast een verplicht werk brengen we ook twee vrije werken van hedendaagse componisten, waaronder de wereldpremière van ‘Rocket Science’ van Sam Gevers.”

Beide muziekmaatschappijen gaven een puik ‘evaluatieconcert’.

Eddy Vandoren