Nieuwe turborotonde Stayen deels open voor gemotoriseerd verkeer

Enkel voor de afslag Tienssesteenweg naar het centrum van Sint-Truiden is de aannemer gestart met de werken. Bij de start van het bouwverlof is de rotonde grotendeels klaar en is verkeer richting het centrum van Sint-Truiden opnieuw mogelijk. Wie het centrum in deze tussentijd vanaf de Haspengouwlaan (N3) wil bereiken neemt beste de omleiding via de Montenakenweg. Begin augustus 2022 wordt vervolgens de bypass aangelegd voor doorgaand verkeer vanuit Tienen richting Luik. Later volgt nog de aanleg van de ventweg, voor de ontsluiting van het lokaalverkeer. Daarvoor dienen voorafgaandelijk ook nog enkele nutswerken te gebeuren. Tijdens de volledige duur van de werken blijven de beide ingangen van de Parking Stayen bereikbaar.

(jcr)