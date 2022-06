Kim Huybrechts kritisch na World Cup of Darts in Duitsland: “Voordelen worden te groot voor hen”

Als er één iemand zwaar teleurgesteld was na zijn vroegtijdige uitschakeling op de World Cup of Darts, dan was het Kim Huybrechts wel. En die teleurstelling zette hij meteen om in een idee om meer landen te betrekken bij de edele pijlsport.

LEES OOK. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts aangeslagen na “afslachting” op World Cup: “Ze hadden precies een toverdrankje gedronken”

Team Belgium ging er in de kwartfinales uit tegen een ontketend Australië, dat Huybrechts en Dimitri Van den Bergh - tot dan toe ongeslagen in dubbelwedstrijden - een 4-0 pandoering verkocht. Damon Heta en Simon Withlock zouden daarna ook Engeland en Wales verslaan op weg naar hun allereerste wereldtitel darts.

“Die dubbels doe ik héél graag”, had Huybrechts vooraf nog gezegd, als een hint richting de organisatie door de PDC. “Ik ben er zelfs sterker in dan in enkelwedstrijden. We doen het helaas veel te weinig door de drukke kalender, en op de World Cup alleen bij een gelijke stand. Ik wil liever een format met enkel koppelmatchen, dan ga je wat zien.”

© Kais Bodensieck/PDC Europe

Tijdens en na de World Cup kwam ‘The Hurricane’ met nog een andere opmerking. Hij vindt dat er te veel toernooien plaatsvinden in Duitsland, zoals de World Cup in Frankfurt dit jaar (en tien keer van de twaalf edities tot nu toe).

“Ze verdienen geen major. Het heeft niet alleen met het publiek te maken, gewoon meer toernooien in verschillende landen in Europa. Bijvoorbeeld België, Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Polen, Gibraltar, Spanje, Frankrijk en Finland. Dan ben je PDC Europe”, aldus Huybrechts in een tweet, die hij verwijderde en daarna nuanceerde.

“Ik had het anders moeten zeggen”, stelde de Kempenaar. “Het publiek kan vijandig zijn en dat is niet leuk, maar ik vind dat we toernooien meer moeten verspreiden over Europa. Niet het merendeel in Duitsland laten doorgaan… Ze hebben daar veel dartsfans, maar de voordelen voor Duitse darters in vergelijking met anderen is te groot aan het worden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat voordeel zit onder andere in het feit dat Duitse darters meer lokale qualifiers kunnen spelen voor toernooien, zoals die van de European Tour (7 van de 13 worden in Duitsland gespeeld), en dat ze daardoor ook minder moeten reizen. Er zijn ook vier Player Championships die in Duitsland doorgaan, de rest vindt plaats in Engeland.