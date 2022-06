Prijzen voor stroom en gas pieken bij de start van de zomer

De prijzen voor zowel elektriciteit als aardgas in ons land staan op het hoogste peil sinds begin maart, ook al is de zomer officieel in het land. Er is weinig wind en in het zuiden van Europa is er veel vraag naar stroom om de airco’s draaiende te houden. “Dat maakt dat behoorlijk moet worden bijgestookt in de avond- en ochtendpieken. En daar regeert de kost van de laatste en dus duurste megawatt, en dat is gas”, legt Matthias Detremmerie uit, trader bij energieleverancier Elindus.

Concreet stijgt de prijzen voor elektriciteit op de Belgische kortetermijnmarkt - voor levering de volgende dag - naar meer dan 300 euro per megawattuur, met pieken tot meer dan 450 euro. Het gaat om de hoogste prijzen sinds begin maart. Ook aardgas is duur met spotprijzen die op een week tijd met meer dan de helft zijn gestegen, en aan prijzen van rond de 125 euro per megawattuur eveneens op het hoogste niveau sinds begin maart hangen.

Russische gaskraan

Dat de prijzen voor aardgas en elektriciteit pieken komt doordat Moskou de gaskraan naar onder meer Duitsland steeds wat meer dichtdraait, net op het moment dat leveranciers bezig zijn hun gasvoorraden op te krikken.

De vooruitzichten voor de zomer zijn bovendien op het eerste gezicht weinig hoopgevend, waarschuwt Detremmerie. “Hittegolven hebben niet de neiging om lagere energieprijzen te betekenen. In de echt warme maanden zijn zonnepanelen minder efficiënt. In de zomer waait het ook minder.”