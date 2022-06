Wielrenster Amy Pieters na levensreddende operatie en coma opnieuw thuis: “De volgende stap is dat ze zelf leert praten”

Wielrenster Amy Pieters is zes maanden na het ongeluk waarbij ze een ernstig hersenletsel opliep weer thuis, bij haar familie. Al is de regerend Nederlands kampioene op de weg verre van de oude.

Pieters kwam eind december zwaar ten val tijdens een trainingskamp in het Spaanse Calpe. In het ziekenhuis van Alicante onderging ze al snel een eerste levensreddende operatie. Op 6 januari werd ze vanuit Spanje naar een ziekenhuis in Nederland vervoerd. Sinds kort is ze weer thuis, tijdens de weekends.

“Er is mondjesmaat progressie”, stelt haar vader bij de NOS. “Ze revalideert in Dordrecht, maar in de weekenden is ze nu thuis. Ze komen haar vrijdag brengen en wij brengen haar zondagavond weer terug. Dat is nu heel fijn. En dat is ook goed voor haar, dat merk je wel. Ze werd wakker op een heel laag niveau. Er kwam heel weinig reactie uit haar. Heel langzaam is dat de laatste maanden verbeterd. Ze moest eerst zelf leren ademen, vervolgens moest ze leren eten en nu eet ze eigenlijk al volledig met ons mee. De volgende stap is dat ze zelf leert praten.”

De 31-jarige Pieters is nog steeds deels verlamd (aan haar rechterarm en - been) en zit dan ook in een rolstoel. En ze begrijpt steeds meer. “Dan knikt ze ja of nee”, klinkt het. “Je merkt ook steeds meer dat ze haar eigen wil weer heeft. Dat ze af en toe nee zegt.” De familie Pieters leeft dus op hoop. “Die wielrenner Stig Broeckx? Die had heel ander hersenletsel, maar hij boekt na zes jaar nog steeds vooruitgang. Ik teken ervoor als Amy zover kan komen.”