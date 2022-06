Beringen

Een jaar geleden ontving architecte Pauline Borremans (25) uit Beringen als eerste ooit in haar afstudeerrichting de Wanatoeprijs. In haar ontwerp voor een onderzoekscentrum in De Wijers voorzag ze een oplossing voor de waterproblematiek in Vlaanderen. Wat doet ze een jaar later? We gingen het haar vragen in Lier.