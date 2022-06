Look Lesley-Ann: Badmuts: vintage, Badpak: La Reveche, alles bij The Short Way Antwerp — © Wim Van de Genachte

Het is eindelijk zover: de zomer is daar. Zeven BV’s trekken hun badpak aan, duiken met Billie het water in en vertellen over hun favoriete seizoen. Vandaag: onderneemster en beautykoningin Lesley-Ann Poppe.