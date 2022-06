POLL. Wie wint het puntenklassement in de Tour de France: Wout van Aert, of toch iemand anders?

Wout van Aert heeft kleur bekend voor de Tour de France: hij gaat vol voor de groene trui in Parijs. Mathieu van der Poel daarentegen heeft geen groene ambities en ook Jasper Philipsen geeft aan zijn zinnen vooral op ritzeges te zetten. Uit die hoek hoeft Van Aert dus niet meteen weerwerk te verwachten. Maar wie is jouw favoriet voor het groen in Parijs: Van Aert, of toch iemand anders? Stem hier!