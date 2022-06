STVV versterkt zich met Limburgse doelman Jo Coppens

Na Fatih Kaya en Olivier Dumont realiseert STVV een derde inkomende transfer: doelman Jo Coppens komt naar Stayen. STVV neemt de Heusdenaar transfervrij over en speelt daarmee in op een mogelijk vertrek van Kenny Steppe, die na een knieblessure helemaal uit beeld verdween in Sint-Truiden en de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet mee startte. Steppe ligt nog één seizoen onder contract, er wordt een oplossing gezocht voor hem, net als dat het geval is voor Steve De Ridder. Door ‘allerlei omstandigheden’ is Steppe immers nog steeds revaliderend.

Jo Coppens, die zijn opleiding genoot bij KRC Genk, debuteerde als prof bij Cercle Brugge. In 2008 mocht hij op het hoogste niveau postvatten tegen Westerlo, nadat Bram Verbist geblesseerd raakte. Coppens zou uiteindelijk tot 2014 aan boord blijven in Cercle, later volgden MVV en Roeselare.

In 2017 verhuisde Coppens naar Carl Zeiss Jena, de club die nog altijd eigendom is van Roland Duchâtelet. Tot 2020 was Coppens ginds steevast eerste keuze. Nadien verhuisde hij naar Lillestrom in Noorwegen, vervolgens Unterhaching in Duitsland. Vorige zomer nam MSV Duisburg hem over. Vanuit de derde Bundesliga komt de Limburger nu transfervrij naar STVV.

Bedoeling is dat Daniël Schmidt nummer één blijft aan de Tiensesteenweg. Jo Coppens moet hem het vuur aan de schenen leggen als doublure. Intussen wacht men af hoe de situatie van Kenny Steppe evolueert. Ook derde doelman Keo Boets is op post. Wim Vanmarsenille is zoals geweten reeds vertrokken, hij legde vorig weekend nog een test af voor oefenpartner KVK Tienen.