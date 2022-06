Regering verfijnt afschakelplan voor gas: heeft België ook probleem met bevoorrading?

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) werkt aan een verfijning van het afschakelplan voor gas. Een bewijs dat we wel eens in de problemen kunnen komen met onze energiebevoorrading, zeker nu ook landen zoals Nederland en Duitsland naar steenkool teruggrijpen? Volgens de regering is er geen reden tot paniek, aangezien België maar voor 4 procent Russisch gas afneemt en onze ligging en infrastructuur zeer goed zijn. Maar verplichte solidariteit met andere EU-landen in nood kan wel roet in het eten gooien.