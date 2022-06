Tuinieren in stijl? Voor ongeveer 8.000 euro is deze luxe Dior-tuinset van jou

En voor die prijs krijg je een wel heel basic pakket om aan de slag te gaan in de tuin of op je terras: een inklapbaar krukje met ingewerkt zakje, een handschop en een compacte hark. Er is nog ruimte voorzien voor één extra item én er hangt een ringetje aan te bengelen, ideaal om je huissleutels aan te hangen tijdens het onkruid wieden.

LEES OOK:

© Dior

Het design, dat volgens ontwerpster Kim Jones in de eerste plaats een ode is aan Christian Dior zijn liefde voor bloemen, is een knipoog naar de saddle bag. Dat is een iconische handtas van het modehuis in de vorm van een zadel.

De kruk is verkrijgbaar in een beige en zwarte uitvoering, beide afgewerkt met een zitting in kalfsleder van hoge kwaliteit. Ook de handvatten van de tools zijn in leer.

Bij het setje hoort nog een heuse box om alles keurig op te bergen. Zo staat het peperdure gadget niet te verslijten in een hoekje van je tuinhuis.