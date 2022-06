LIVE. Antwerp traint onder coach Mark van Bommel, volg hier straks zijn eerste persconferentie

Tweede training met zelfde 29 spelers

Dezelfde gezichten op de tweede training van Antwerp onder Mark van Bommel. We zien ook opnieuw dezelfde spelers met een apart regime: Nainggolan traint individueel op het oefenveld. Nsimba, Engels en Vilsaint zetten hun training in de gymzaal verder.

Anders dan gisteren: geen honderden supporters langs de zijlijn. Er is wel meer media-aandacht. Vooral uit Nederland, want later op de dag volgt de officiële persvoorstelling van Van Bommel.

Ook van de partij: Marc Overmars. De sportief directeur bekijkt de training in het bijzijn van Sven Jaecques en scout Vercaigne.