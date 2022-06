Huis in Zonhoven onbewoonbaar na zware brand in garage en slaapkamer

In de Keltenstraat in Zonhoven is maandagnacht een zware brand uitgebroken in de garage van een woning. De brand sloeg over op de slaapkamer. De woning is onbewoonbaar.

Rond 00.45 uur werd de brandweer Zuid-West Limburg dinsdagochtend opgeroepen. Het vuur was ontstaan ter hoogte van de droogkast in de garage. Omdat de garage tegen de woning lag en via een houten schuifdeur van de slaapkamer gescheiden werd, sloeg het vuur over op de slaapkamer. Zowel de garage als de slaapkamer brandden volledig uit. In de rest van de woning was er veel rook- en waterschade. De nutsvoorzieningen, zoals water en elektriciteit, zijn eveneens vernield, waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar is.

De bewoners van het huis, een gezin met twee kinderen, werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar bleken geen rookintoxicatie te hebben opgelopen.

© Mohamed Laghmouch