Harmonie Gors-Opleeuw koopt nieuwe concertbasdrum

De harmonie uit Gors-Opleeuw telt een 50-tal leden en staat al jaren bekend in zuid-Limburg om haar frisse repertoire en vernieuwende projecten. Zo werd vorige maand nog het theaterproject "Mowgli" -met bekend acteur Bert Verbeke als verteller- in première voor harmonieorkest uitgevoerd. Er werd gekozen om -zelfs na de coronapauze- de lat dadelijk terug hoog te leggen, en te blijven investeren in nieuw materiaal. Om een nieuw fundament aan de slagwerksectie te geven werd de aankoop overwogen van een nieuwe concertbasdrum ter vervanging van het bestaande 25 jaar oude exemplaar. Door corona vielen echter heel wat inkomsten weg en werd gezocht naar een partner voor deze aankoop. Deze werd gevonden in Cera. Cera is een coöperatieve die projecten ondersteunt die maatschappelijk relevant zijn en zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. De harmonie, waarin leden van 11 tot 70 jaar van alle mogelijke achtergronden samen muziek maken en elkaar helpen om elke keer de lat hoger te leggen, kan zich uiteraard volledig achter deze visie scharen en is zeer dankbaar dat Cera samen met hen deze investering wou doen. De concertbasdrum heeft reeds zijn vuurdoop doorstaan op de concerten eind mei en zal voortaan het sluitstuk van de slagwerksectie blijven.