IN BEELD. Wouter Vrancken leidt eerste veldtraining bij KRC Genk

Samen met Vrancken staan er met T2 Kevin Van Dessel en physical coach Glenn Vanryckeghem nog twee nieuwe gezichten op het Genkse oefenveld. Voor Van Dessel is het een terugkeer naar bekend terrein. De Antwerpenaar, die intussen al jarenlang in Genk woont, was tussen 2018 en 2020 nog actief als beloftencoach van KRC.

We tellen 21 spelers op het trainingsveld. Vier doelmannen en 17 veldspelers. Daniel Muñoz is binnen gebleven met lichte hinder. Sekou Diawara, spits van de beloften, traint uiteindelijk toch niet mee met de A-kern. De Colombianen (Cuesta, Lucumi en Muñoz) zijn al terug uit vakantie. De andere internationals worden begin volgende week in Genk verwacht. Vrancken hoopt zijn selectie compleet te hebben voor de start van de stage in Alkmaar op 4 juli.

De opwarming en het eerste deel van de training liet Vrancken over aan zijn assistenten. In zijn eerste trainingsuur hield hij het vooral bij observeren. In het tweede uur, bij een oefenvorm op positiespel, begint Vrancken zelf actief mee te coachen en onderbreekt hij de oefening voor een kort woordje uitleg.

Oefenprogramma

Het oefenprogramma krijgt intussen steeds meer vorm. Eerste sparringpartner nu zaterdag om 16 uur is buur Termien. Op zaterdag 2 juli, eveneens om 16 uur, staat SK Heist - Genk geprogrammeerd. Van 4 tot en met 9 juli verhuist KRC naar het Nederlandse Alkmaar, waar de jaarlijkse zomerstage plaatsvindt. Op woensdag 6 en zaterdag 9 juli wordt er, achter gesloten deuren, geoefend tegen respectievelijk FC Utrecht en Volendam. De tegenstander op de jaarlijkse fandag van zaterdag 16 juli is nog niet bekend.

© Dick Demey

