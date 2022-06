Iconisch drijvend restaurant Hongkong gezonken

Nog geen week nadat het drijvende restaurant Jumbo onder grote belangstelling was weggesleept uit de haven van Hongkong, is het gezonken. Dat heeft de eigenaar van het restaurant bekendgemaakt.

De Jumbo kreeg zaterdag af te rekenen met “ongunstige omstandigheden”, toen hij passeerde langs de Paracel-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt eigenaar Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd.. Het vaartuig begon water te maken, waardoor het zondag uiteindelijk kapseisde. Niemand raakte daarbij gewond.

“Het water is op die plaats meer dan 1.000 meter diep, het is dus extreem moeilijk om bergingswerken uit te voeren”, aldus het bedrijf, dat verklaarde “zeer bedroefd te zijn door dit ongeval”. Het was nog niet bekend waar het restaurant naartoe zou gebracht worden.

Het drijvend restaurant Jumbo, bijna 80 meter lang, vormde meer dan 40 jaar een trekpleister in Hongkong. Sterren als koningin Elizabeth en acteur Tom Cruise kwamen er van de Kantonese keuken proeven, en het vaartuig werd gebruikt als decor voor verschillende films, waaronder James Bond-prent The Man with the Golden Gun. In 2020 moest het restaurant door de coronacrisis de deuren sluiten.