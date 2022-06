Ex-Miss België Romanie Schotte zwanger van tweeling

Romanie Schotte is in verwachting van een tweeling. — © BELGA

Twin mom to be, schreef Schotte bij een foto op Instagram. Zij en haar man Stefan hebben al een zoontje, Theo, dat in oktober 2021 geboren werd. Het koppel is al meer dan vijf jaar samen, al van voor Schotte in 2017 tot Miss België werd bekroond. Drie jaar geleden stapten ze uiteindelijk in het huwelijksbootje.

“Ik ben nog steeds superhappy met hem”, klonk het toen. “Als je een jaar als Miss België samen doorkomt, dan is het meant to be.” Op Instagram regende het alvast felicitaties, onder andere van voormalige Missen België Justine De Jonckheere, Lenty Frans en Celine Van Ouytsel.