In deze wansmakelijke toestand ligt de snelwegparking in Peutie er bij. — © DBG

Peutie

De snelwegparkings langs de E19 in Peutie liggen er degoutant bij. De vuilnisbakken puilen letterlijk uit en ook de omgeving is herschapen in één grote vuilnisbelt. Reden voor deze puinhoop: de verantwoordelijke aannemer is failliet gegaan.