31 chauffeurs beboet omdat ze Wijkstraat langs verboden richting inrijden in Tongeren

De politie Tongeren-Herstappe heeft maandagnamiddag en -avond een controle uitgevoerd. Liefst 31 bestuurders kregen een boete omdat ze de Wijkstraat langs de verboden richting inreden. Door de werken op de Luikersteenweg is dat een eenrichtingsstraat. Een van de chauffeurs droeg ook geen gordel en blies positief. De bestuurster verloor haar rijbewijs voor 6 uur. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet gekeurd en niet geldig verzekerd was. Een vrachtwagenbestuurder kreeg een boete omdat zijn keuring vervallen was en hij geen bril droeg, hoewel hij dat volgens zijn rijbewijs wel moest.