Toeristen ‘reserveren’ beste ligstoelen aan zwembad maar hotelpersoneel steekt daar een stokje voor

Wie al eens logeert in een hotel op een zonnige bestemming is vast bekend met het fenomeen van de ‘handdoekleggers’. Voor dag en dauw staan ze op om hun handdoek op het beste zonnebedje aan het zwembad te leggen. Maar het vijfsterrenhotel Gran Costa Adeje in Tenerife maakt daar nu korte metten mee. Hun personeel verwijdert elke handdoek, opblaasbeest of tas die op een bedje ligt, zonder dat de eigenaar in de buurt is. Het hotel krijgt heel wat applaus voor hun maatregel.