Zeventienjarige Italiaanse Pilato pakt wereldtitel op 100 meter schoolslag

Benedetta Pilato heeft zich maandag in Boedapest tot wereldkampioene op de 100 meter schoolslag gekroond. De zeventienjarige Italiaanse haalde het in 1:05.93 voor de Duitse Anna Elendt (1:05.98) en de Litouwse Ruta Meilutyte (1:06.02).

Pilato is al de tweede zeventienjarige die maandag goud verovert in Boedapest. Eerder op de dag pakte ook de zeventienjarige Roemeen David Popovici de wereldtitel op de 200 meter vrije slag.

Pilato is geen onbeschreven blad. In de zomer van 2019 werd ze op veertienjarige leeftijd al vicewereldkampioene op de 50 meter schoolslag in het Zuid-Koreaanse Gwanju.