Voor ruim 8.500 euro aan boetes uitgedeeld bij controle op zwaar vervoer in Bilzen

De politie heeft maandag samen met GOCA gecontroleerd op zwaar vervoer op de Alden Biesensingel. Er werden voor meer dan 8.500 euro aan boetes uitgedeeld. Een Franse vrachtwagen bleek onder meer een scheur van ruim 20 centimeter in de band te hebben. En een lichte vrachtwagen was maar liefst anderhalve ton overladen, 43 procent meer dan toegelaten. Een Turkse vrachtwagenchauffeur bleek niet over een geldig rijbewijs te beschikken en werd afgelost. Verder werd nog een niet-ingeschreven, niet-verzekerde en opgedreven motorfiets in beslag genomen en werden verschillende andere boetes uitgedeeld.