Op de jumping van de Kempische Regionale in Peer heeft Kim Nullens (Glamour) de tweede manche voor het kampioenschap in Serie 2 (120) achter haar naam geschreven. In de barrage met drie bleven alle combinaties foutloos maar Kim klokte ruim drie seconden sneller af dan Mirthe Raymaekers (Caramel van de Dresseling) en William Schuppen (Pacini).