Jennifer Lopez zingt bijzonder duet met haar kind (14): “Ik vraag hen altijd om samen te zingen”

Ze zong het nummer A Thousand Years van Christina Perri met haar kind Emme Maribel Muñiz (14). Tijdens haar aankondiging werd duidelijk dat ze steeds genderneutraal verwees naar Emme, door telkens de woorden ‘they’ en ‘them’ te gebruiken.

“Ik vraag hen altijd om samen te zingen, maar die wil niet altijd. Die kost me dus veel geld wanneer die buitenkomt, maar die is elke cent waard, want die is mijn favoriete duetpartner.” Emme maakt deel uit van een tweeling. Tweelingbroer Max identificeert zich als jongen. Op sociale media zijn er veel lovende reacties, omdat Lopez hiermee aantoont dat ze haar kind enorm steunt.

bekijk ook

Jennifer Lopez onthult in nieuwe documentaire grote teleurstelling nadat ze niet genomineerd was voor een Oscar