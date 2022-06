Weer meer dan 1.000 coronapatiënten in ziekenhuizen

In de Belgische ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten weer gestegen tot boven de 1.000. Dat blijkt dinsdagochtend uit gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Momenteel liggen 1.022 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. In een week tijd is hun aantal met 15 procent gestegen. Van die patiënten hebben er 58 intensieve verzorging nodig, een daling met 6 procent.

De afgelopen zeven dagen kwamen dagelijks gemiddeld 75,6 coronapatiënten in de ziekenhuizen terecht. Het gaat om een toename met een kwart in vergelijking met de voorgaande week.

In de week vanaf 11 tot en met 17 juni namen de nieuwe vastgestelde besmettingen met bijna de helft toe tot gemiddeld 2.756 per dag. De positiviteitsratio is opgelopen tot 25,3 procent: ruim een kwart van wie een coronatest afneemt, blijkt besmet te zijn.

Tijdens dezelfde periode vielen dagelijks gemiddeld nog 5,3 coronadoden, een daling met 16 procent.