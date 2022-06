Minister Van der Straeten bevraagt 1.000 bedrijven om noodplan aardgas te verfijnen

In opdracht van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) loopt momenteel een bevraging bij meer dan 1.000 bedrijven om het noodplan voor aardgas te verfijnen. Dat plan schiet in actie als de bevoorrading zou stokken, en de minister wil dat de bedrijven in dat geval zo min mogelijk impact ondervinden, klinkt het.

Op vraag van de Europese Commissie beschikt elke Europese lidstaat over een Noodplan Aardgas. Dat bestaat uit drie fases en treedt in actie zodra er bevoorradingsproblemen ontstaan. Volledige afschakelingen zijn in tegenstelling tot bij elektriciteit niet mogelijk, onder meer om veiligheidsredenen. Maar minder verbruiken, kan wel.

De nervositeit rond de Europese gasbevoorrading is de afgelopen weken opnieuw gestegen. Rusland gebruikt zijn gasvoorraden steeds nadrukkelijker als geopolitiek wapen in de strijd tegen Oekraïne en bij uitbreiding het hele westen, en schroefde de stroom door de Nord Stream-pijpleiding richting Europa vorige week met 40 procent terug. In aanloop naar de winter zorgt die Russische dreiging mogelijk voor problemen.

“Geen nulrisico”

In België zijn er geen aanwijzingen dat de bevoorrading van aardgas komende winter in het gedrang komt, benadrukt minister van Energie Tinne Van der Straeten. Ons land is op dit moment voor 4 procent aangewezen op Russisch gas en is daarnaast met de haven van Zeebrugge een draaischijf voor de import van vloeibaar gas. Toch wil de Groen-minister voorbereid zijn op het ergste, zegt ze.

In dat kader loopt sinds maandag in opdracht van Van der Straeten een bevraging van de FOD Economie bij ruim 1.000 bedrijven om het noodplan “te verfijnen”. Tot 3 juli kunnen ze online onder meer aangeven wat voor hen een aanvaardbaar minimumverbruik van gas is, welk soort gas ze precies gebruiken en waarvoor.

“Met (de Russische president, red.) Poetin in deze wereld bestaat er niet zoiets als een nulrisico. Het is dus van essentieel belang om zich op alle fronten voor te bereiden”, aldus Van der Straeten. “Een noodplan op maat garandeert resultaten en een minimale impact op bedrijven wanneer gasverbruik verminderd zou moeten worden.”