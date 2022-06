Kleuter vastgebonden omdat ze klasgenootje sloeg: moeder dient klacht in

Cindy De Ro is verontwaardigd over de straf die haar dochtertje Lily-Rose (4) kreeg. — © Sudinfo

De moeder van een vierjarig meisje gaat een klacht indienen omdat kleuterleidsters in Doornik haar dochter vastbonden. De kleuter had een klasgenootje geslagen en de juffen wilden haar naar eigen zeggen leren dat dat niet mocht. De directeur van de school heeft zijn verontschuldigingen aangeboden, maar betreurt dat de moeder de zaak aanklaagde op sociale media.

Lily-Rose (4,5) zit in de tweede kleuterklas van de vrije basisschool Saint-Michel in de Waalse stad Doornik. Op donderdag 13 juni haastte haar mama, Cindy De Ro, zich naar de school nadat ze een telefoontje kreeg met de melding dat het meisje een klasgenoot had geslagen. Als straf hadden de kleuterleidsters Lily-Rose op een stoel in de gang gezet, met haar handen vastgebonden met plakband.

De moeder zegt in een gesprek met Sudinfo verontwaardigd en geschokt te zijn. Ze noemt de straf “vernedering” en “misbruik”. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd is, als ik mijn dochter mag geloven.” Cindy De Ro houdt het meisje sinds het incident thuis en gaat dinsdag een klacht indienen bij de politie. “Het is heel ernstig wat gebeurd is. De leraressen dachten geen seconde na over de gevolgen van hun acties. Natuurlijk heeft de directeur zijn verontschuldigingen aangeboden, maar de feiten zijn er en ze zijn verschrikkelijk.”

“Uitbarsting online niet tolereren”

Directeur Guy Delhaye geeft aan Sudinfo toe dat de straf “ongepast” was. De leraressen hadden vrijdag een begeleid gesprek met de moeder waarin ze zich verontschuldigden en er is een tuchtprocedure tegen hen gestart. Ze zullen een interne sanctie krijgen.

Intussen heeft de moeder het incident echter aangeklaagd op sociale media. De directeur “betreurt de escalatie”. Cindy De Ro had volgens hem beloofd dat ze het goede imago van de school niet zou bezoedelen, maar heeft zich “niet aan haar woord gehouden”. Ze postte foto’s van de leraressen op sociale media, waarna zij werden “lastiggevallen, beledigd en bedreigd”. Dat maakte zo’n grote indruk dat ze thuis zitten met een burn-out en psychologische steun krijgen.

“Ja, de leerkrachten bonden de handen van de leerlinge vast, maar dat was bedoeld om haar handen te straffen, om te tonen dat je je klasgenoten niet mag slaan. We begrijpen natuurlijk dat de moeder geschokt was”, aldus directeur Delhaye. “We betreuren de actie van de leraren, maar kunnen deze uitbarsting online niet tolereren.” Er is een brief verstuurd naar alle ouders. “We willen niet dat ze bang worden, we willen dat ze hun vertrouwen behouden in onze pedagogische ploeg. Er zijn heel goede onderwijzers.”