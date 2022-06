1.000 euro per zege voor de Red Flames: premies worden verdubbeld, maar nog lang niet gelijkgesteld aan die van de Rode Duivels

De Belgische voetbalbond (KBVB) volgt het voorbeeld van Nederland niet en stelt de premies van de Red Flames dus niet gelijk aan die van de Rode Duivels. De winstpremies voor de nationale vrouwenploeg op het komende EK zullen wel het dubbele zijn van die op het EK in 2017. Goed voor zo’n 1.000 euro per zege – bruto, welteverstaan.

In februari de VS. Vorige week Spanje. Gisteren Nederland. En eerder ook al Brazilië, Engeland, Noorwegen, Denemarken, Australië en Ierland. De lijst met landen waar de nationale vrouwenploeg dezelfde wedstrijdpremies krijgt als de mannen wordt steeds langer. “Een historisch stap”, klonk het in Nederland, maar in België blijft het voorlopig wachten op die stap. Ook met het EK in zicht komt die er vooralsnog niet.

Peter Bossaert, CEO van de KBVB, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar in een reactie van de voetbalbond klinkt het wel dat “er wordt gestreefd naar equal pay. Vrouwenvoetbal is al langer de topprioriteit van de KBVB. Daarom hebben we de voorbije jaren grote financiële inspanningen gedaan en de investeringen in het vrouwenvoetbal gevoelig opgedreven. Samen met de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal zullen de vergoedingen van de Red Flames blijven evolueren, tot het niveau van die van de Rode Duivels.”

© BELGA

200 euro per dag

De Red Flames zullen dus nog even geduld moeten hebben. Al werden de wedstrijd- en toernooipremies wel al verhoogd nadat de spelersraad vorig jaar in september opnieuw had onderhandeld met de voetbalbond. De exacte bedragen van de premies zijn een goed bewaard geheim, maar volgens onze informatie zijn de winstpremies op het EK verdubbeld ten opzichte van 2017 en kunnen de Red Flames zo op het komende EK per speelster zo’n 1.000 euro per zege verdienen. Bruto, welteverstaan, waar ze dus zowat de helft van overhouden. Er werd ook een premie bedongen om de volgende ronde te halen, maar het bedrag daarvan is ons niet bekend. Ook de dagvergoeding die de Flames krijgen telkens ze samenkomen werd een tweetal jaar geleden verhoogd en zou rond de 200 euro bruto liggen.

Om over portretrechten te onderhandelen is er dan weer amper ruimte. Nochtans worden de Red Flames steeds vaker ingezet voor commerciële campagnes.