Voormalig mountainbiker Roel Paulissen woont al twintig jaar in de Italiaanse Alpen : “De veelzijdigheid van Pidcock verbaast me nog meer dan die van Van der Poel”

Welke Belgische atleet woont mooier dan Roel Paulissen (46), de voormalige mountainbiker die twintig jaar geleden in de Italiaanse Alpen neerstreek? In Sankt Walburg – 1.190 meter hoog, 1.700 zielen sterk – runt de viervoudige olympiër samen met zijn Italiaanse vriendin een gastenverblijf en een fietsenwinkel. “Zeg nooit nooit, maar ik zie me niet meer naar België terugkeren.”