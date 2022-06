Rubens ziet dat het goed is, in de schaduw van de Antwerpse kathedraal. Vandaag begint het WK 3x3-basketbal op de Groenplaats in Antwerpen. Maar waarom doen LeBron James en andere NBA-sterren niet mee aan dit hippe format? En zouden ze alles wel kapotspelen? 3x3 voor dummies.