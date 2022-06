Uitbaatsters erotisch massagesalon in Genk riskeren tot 2 jaar cel voor prostitutie

De uitbaatsters riskeren geldboetes van 500 euro per vrouw die ze in de prostitutie brachten. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Twee uitbaatsters van een erotisch massagesalon in Genk riskeren tot 2 jaar cel omdat ze meerderjarige vrouwen in de prostitutie tewerkstelden. “Eigenlijk is dit pooierschap”, aldus de procureur.

Het onderzoek naar de zaak op de Hasseltweg in Genk startte toen er een controle op 25 januari 2018 uitgevoerd werd door de RSZ naar de werkomstandigheden van tachtig Spaanse masseuses in het salon. De werkneemsters waren niet correct ingeschreven waardoor er verschillende inbreuken werden vastgesteld. “Er waren toen drie meisjes aanwezig”, zo stelde procureur Bruno Coppin. “Het dossier kwam bij het parket terecht en uit onderzoek bleek dat er meer gaande was dan enkel masseren. De politie onderzocht advertentiewebsites en daaruit werd duidelijk dat het ging om meisjes die zich moesten prostitueren.”

Ontucht

Ook de rekening van het bedrijf werd nagekeken en daaruit bleek dat er tussen 2017 en 2018 voor 57.000 euro aan cash stortingen werden uitgevoerd. Op 15 januari 2020 deed het parket een nieuwe huiszoeking. “Die was gebaseerd op het decreet rond ontucht op bepaalde plaatsen”, aldus Coppin. “De zaakvoersters deden de deur open, ontvingen het geld van de klanten, stelden uurroosters op en plaatsten de advertenties met hun eigen telefoonnummer bij de contactinfo. Ze zijn dus allebei leidinggevend en ze profiteren van de meisjes. Op het moment van de tweede huiszoeking waren er vijf meisjes aanwezig. Je mag geen vrouwen in de prostitutie brengen als het voor eigen winst is, dan is dat eigenlijk pooierschap.”

Voorwaardelijke straf

Voor de zaakvoersters worden celstraffen van een en twee jaar gevraagd en geldboetes van 500 euro per dame die aanwezig was tijdens de huiszoekingen.

De raadsman van de beklaagden vraagt een voorwaardelijke straf. “Er valt niet te ontkennen dat er prostitutie werd gepleegd. Maar de vraagt die mijn cliënten zich stellen is waarom net zij geviseerd worden terwijl er enkele straten verder ook een prostitutiehuis actief was. Ik heb hen uitgelegd dat als je je houdt aan de sociale wetgeving, alles gedoogd wordt.”

Ondertussen is de zaak failliet.

Vonnis volgt op 7 juli.