Russen dringen door tot industriële zone Severodonetsk

Russische troepen zijn het industriegebied in de zwaar belegerde stad Severodonetsk binnengetrokken. Daar wordt al gevochten, meldt gouverneur Sergej Gaidai van de Oost-Oekraïense regio Loehansk op Telegram. Oekraïense troepen zouden alleen het grondgebied van de chemische Azot-fabriek nog in handen hebben. Ook omliggende plaatsen liggen voortdurend onder vuur.

Russische troepen richten zich al geruime tijd op de inname van de strategisch belangrijke stad. Gaidai gaf eerder maandag toe dat Oekraïense troepen de controle hadden verloren over Metjolkine, een dorp grenzend aan Severodonetsk.

Volgens de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek verblijven nog ongeveer 300 burgers in de Azot-fabriek. Al verandert de situatie voortdurend, zei ze maandag volgens het Oekraïense persbureau Ukrinform. Als de daar verschanste burgers geëvacueerd willen worden, wordt volgens Veresjtsjoek een humanitaire corridor opgezet. Gaidai zei zaterdag nog dat de burgers niet willen vertrekken.

In tegenstelling tot de staalfabriek Azovstal in Marioepol, is in Azot geen uitgebreid netwerk van schuilkelders. De individuele noodopvangcentra zijn niet met elkaar verbonden, aldus Gaidai eerder. In een bunkersysteem onder de Azovstal-fabriek hielden Oekraïense strijders en burgers wekenlang stand nadat Marioepol door Russische troepen was ingenomen.