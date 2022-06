Miguel Ángel ‘Superman’ López laat de Tour de France links liggen

Astana-Qazaqstan moet het in de Tour doen zonder Miguel Ángel López. ‘Superman’ is al een tijdje geen superman meer. De Colombiaan sukkelt nog altijd met een heupblessure, die hem ook eerder op het seizoen uit de Ronde van Italië deed stappen.

Sinds zijn zesde plaats in de Tour de France van 2020, waarin hij de etappe won met aankomst op de Col de la Loze, reed hij geen enkele grote ronde meer uit. Vorig jaar stapte hij in de Vuelta de voorlaatste dag nog kwaad op bij Movistar, nadat hij openlijk ruzie had gemaakt over de tactiek. Het leidde tot een contractbreuk bij Movistar.

Superman is veeleer een zorgenkind geworden. Zijn beste seizoen ligt ondertussen vier jaar achter de rug. Toen werd de ondertussen 28-jarige Colombiaan zowel in de Giro als in de Vuelta derde. Het gedwongen forfait van López is ook een aderlating voor Vinokourovs ploeg. Eerder gaf Vincenzo Nibali al te kennen dat hij geen Tour meer rijdt in zijn afscheidsjaar. Rest nog Alexey Lutsenko.