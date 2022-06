“Zon krijgt voormiddag veel ruimte, aangename temperaturen”

De temperatuurverwachting voor dinsdag is de voorbije dagen wat naar beneden gecorrigeerd aangezien de echt warme luchtmassa’s wat vertraging hebben opgelopen en ons pas in de loop van woensdag weten te bereiken. Maar met maxima tussen 22 en 24°C komen we in Limburg nog altijd op een zeer degelijk niveau uit. Bovendien ziet het ernaar uit dat het overal heel de dag droog zal blijven.