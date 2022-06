Acteur Ben Stiller bezoekt verwoeste steden in Oekraïne: “Niemand kiest ervoor zijn thuis te ontvluchten”

Ben Stiller heeft Oekraïne bezocht om de getroffen bevolking een hart onder de riem te steken. De 56-jarige Zoolander-acteur bezocht onder meer Kiev, Lviv en Irpin, de voorstad van de hoofdstad waar de Russen in april een bloedbad aanrichtten en later massagraven werden gevonden. “Niemand kiest ervoor zijn thuis te ontvluchten”, klinkt het in een videoboodschap die Stiller opnam van UNHCR, het agentschap van de Verenigde Naties dat zich om vluchtelingen bekommert. De acteur is sinds 2018 goodwillambassadeur voor het internationale agentschap en bezocht in 2019 Syrische vluchtelingen in Libanon. Zaterdag was hij ook in Polen om het verhaal te horen van de Oekraïners die hun land hebben verlaten om aan het geweld te ontkomen.