Maasmechelaar Ruben Bemelmans zet een punt achter zijn tenniscarrière en wordt trainer

“De tijd is gekomen om een groot hoofdstuk in mijn leven af te sluiten”, zei Bemelmans in een post op Instagram. “Ik speel al tennis sinds ik drie jaar oud ben. Nu, dertig jaar later, is het tijd voor een nieuwe generatie om de fakkel over te nemen. Mijn tijd op het veld is misschien over, maar ik ben meer dan blij nieuw talent te begeleiden zoals ik dat de voorbije weken deed met Zizou Bergs en de voorbije maand met Michael Geerts. Ik koester alle herinneringen en geweldige prestaties en wil iedereen bedanken die dit mee mogelijk maakte. Ik kijk uit naar alles wat zal komen en naar het meer tijd doorbrengen met mijn gezin.”

Bemelmans is momenteel de vierde Belg op de ATP-ranglijst. Hij zakte terug naar de 355ste plaats, maar stond lange tijd op de rand van de top 100. Zijn beste ranking ooit was een 84ste plaats, in september 2015. Op zijn palmares prijken zes Challengertoernooien en twaalf ITF-toernooien. In het dubbelspel won hij, aan de zijde van Xavier Malisse, het ATP-toernooi van Los Angeles in 2012.

Davis Cup

Zijn mooiste momenten beleefde Bemelmans allicht in het Belgische Davis Cup-team. Onder leiding van kapitein Johan Van Herck bereikte het Belgische team tweemaal de finale. In 2015 was Groot-Brittannië in Gent te sterk, in 2017 verloren de Belgen in Lille van Frankrijk.

Bemelmans beëindigde zijn carrière vorige week met een nederlaag tegen landgenoot Zizou Bergs (ATP 146) in de eerste ronde van de kwalificaties van het Challengertoernooi van Ilkley.