Dure pintjes op onze festivals? In deze pub betaal je ruim 120 euro voor één flesje

Wie dacht dat de pintjes op onze festivals duur waren, moet niet naar de hippe pub Craft Beer Co in Londen afzakken. Voor een Amerikaans importbiertje betaal je daar ruim 120 euro voor één flesje van 75 centiliter.

Sinds kort heeft de Zuid-Londense pub de Reforged 20th Anniversary Ale, een importbiertje van een artisanale brouwerij in San Diego, op de kaart staan. Maar wie er eentje wil, moet wel diep in de buidel tasten. Voor één flesje van het bier betaal je 105 pond, omgerekend ruim 122 euro. Het flesje heeft wel een inhoud van 75 centiliter, het equivalent van drie standaardpintjes in ons land, maar zelfs als je het gaat omrekenen betaal je nog altijd meer dan 40 euro ‘per stuk’.

De Reforged is een zurig, donkerbruin biertje met een alcoholpercentage van 11 procent dat anderhalf jaar gerijpt heeft in een bourbonvat en een dikke, stroperige consistentie heeft. Voorlopig is het biertje echter niet zo populair bij de klanten: tot nu toe werd er nog maar één flesje verkocht. Aan een groep van zes jongemannen “die er absoluut dol op waren”, aldus de uitbater.