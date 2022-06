Wereldkampioene Elisa Balsamo is Muzic en Lippert te snel af in derde etappe in Ronde van Zwitserland

De Italiaanse Elisa Balsamo heeft maandag de derde etappe in de Ronde van Zwitserland weten te winnen. De wereldkampioene remonteerde nog net de Franse Évita Muzic voor de dagzege, de Duitse Liane Lippert kwam als derde aan. De leiderstrui blijft in handen van de Amerikaanse Kristen Faulkner.

Een venijnige sprintersetappe waar ook nog flink geklommen moest worden. Dat vat een beetje deze derde rit in de Ronde van Zwitserland samen. Vijf rensters plaatsten een vlucht, andere rensters (die zich hadden toegelegd op een klassieke sprint) konden het tempo niet volgen en moesten lossen.

In de laatste tien kilometer werden de vijf vluchters alsnog gegrepen door een peloton, waar uiteindelijk nog enkele snelle dames hun karretje wisten bij aan te haken. Een massasprint was daardoor onvermijdelijk en daarin was wereldkampioene Elisa Balsamo de snelste. De Italiaanse van Trek-Segafredo klopte nog net haar Franse tegenstreefster Muzic. Liane Lippert kwam in de laatste kilometers nog ten val, maar finishte toch als derde. De Amerikaanse Faulkner blijft aan de leiding in het algemene klassement.