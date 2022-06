Eerste schooldag voor Bould, Weijs, Vancsa en Van Hout in Lommel

In de schaduw van het vernieuwde Soevereinstadion was de Nederlander nadrukkelijk aanwezig om de 22 selectiespelers in het gareel te houden. Weijs nam een deel van de training voor zijn rekening, Bould het overige gedeelte. De Hongaarse international Zalan Vancsa (17) en doelman Kristof Van Hout (35) waren de enige twee nieuwe gezichten. In de namiddag vond er een fitness-sessie plaats. In totaal daagden er tien supporters op voor de eerste training. Het trainingsschema voor de rest van de week blijft vertrouwelijke informatie.Montenegrijnse doelman in beeldBelofte Giel Kolen (19) sluit voorlopig aan als derde doelman. Groen-wit speurt in het buitenland nog naar versterking onder de lat. Een mogelijke denkpiste op huurbasis was Maxime Delanghe (19) van Jong PSV, maar groen-wit heeft het geweer van schouder veranderd en staat nu dichtbij een overeenkomst met een niet nader genoemde doelman uit Montenegro.Groen-wit maakte maandag ook de verlengde huurovereenkomst van Erik Ostrc (19) van de Franse zusterclub Troyes bekend. De Sloveense middenvelder legde vorige week met succes zijn medische testen af, over de langere verhuur van Kluiverth Aguilar (19) kwam er nog geen witte rook.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx