Vier op vijf vrachtwagens niet in orde bij controles in Diepenbeek

Diepenbeek

Bij een controle zwaar vervoer heeft de politie LRH maandag voor een bedrag van 8.470 euro aan boetes geïnd. De controle gebeurde op de Boudewijnlaan en gebeurde samen met een wegeninspecteur die ook een specialist is in vervoer gevaarlijke goederen over de weg.

Vijf gecontroleerde voertuigen begingen inbreuken tegen het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

In totaal waren 16 van de 19 gecontroleerde voertuigen niet in orde. Er werden 21 onmiddellijke inningen opgesteld voor verschillende overtredingen.