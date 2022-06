Kimmer Coppejans kegelt zowaar topreekshoofd eruit in Portugal, ook Greet Minnen kraait victorie

Kimmer Coppejans (ATP 399) is er maandag verrassend in geslaagd de tweede ronde te bereiken op het Challengertoernooi in het Portugese Oeiras (gravel/45.730 dollar). De 28-jarige Oostendenaar nam in zijn eerste ronde de maat van het Spaanse topreekshoofd Roberto Carballes Baena (WTA 87).