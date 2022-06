STVV oefent drie keer in Oostenrijk

De Kanaries zagen maandag ‘zwarte sneeuw’ op de atletiekpiste in Nieuw-Sint-Truiden, waar ze fysieke testen aflegden. Zoals geweten vertrekt de groep op 30 juni op stage naar Oostenrijk. Tot 9 juli verblijft STVV in Bad Häring. Drie oefenwedstrijden liggen inmiddels vast.

Op zondag 3 juli (16 uur in Bruckhausl) is Dynamo Dresden sparringpartner. Op woensdag 6 juli (18 uur) is Wörgl gastheer in zijn thuisstadion. Op 8 juli (18 uur) wacht Victoria Pilsen in Westendorf.

Nu zaterdag (17 uur) oefent STVV tegen Anderlecht in Neerpede, achter gesloten deuren. Ook Standard is oefenpartner achter gesloten deuren, op woensdag 29 juni om 13.30 uur op het trainingscentrum van de Rouches. Op woensdag 13 juli (18 uur) oefent Sint-Truiden tegen Seraing. Die match wordt gespeeld op het veld van amateurclub Geel. STVV kijkt nog uit naar een oefenpartner voor zaterdag 16 juli.