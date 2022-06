Fans Drake niet opgezet met verrassingsplaat

De vreugde bij de fans was groot toen Drake (35) afgelopen vrijdag onverwacht een nieuwe plaat op de wereld losliet. Maar enkele uren later bleek die vreugde al bekoeld. Veel fans kunnen ‘Honestly, Nevermind’ niet smaken. Reden? Te weinig hiphop en rap, te veel house en dance.

“Ik dacht dat Drake zou rappen, komt hij aanzetten met dit soort H&M-muziek” is maar een van de vele reacties op sociale media. “Hij gebruikt niet genoeg housemuziek voor houseliefhebbers en niet genoeg rap voor rapliefhebbers”, is een vaak terugkerende kritiek. Ook recensenten zijn verdeeld over de plaat.

Drake zelf lijkt er niet mee te zitten. In een filmpje reageert hij ontspannen op alle kritiek. “Het is niet erg als je het nog niet snapt. Wij snappen het wel, en we wachten tot jullie het ook door hebben. Op naar de volgende.” Want ja, intussen werkt de artiest alweer aan zijn volgende plaat.