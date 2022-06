Bestuurder onder invloed van drugs uit verkeer gehaald

Oudsbergen/Houthalen-Helchteren

Bij verkeerscontroles in de politiezone CARMA heeft een bestuurder zonder zijn rijbewijs voor 15 dagen moeten inleveren. De man testte positief op drugs. De controles gebeurden tussen 9 en 15 uur op twee verschillende locaties in Houthalen-Helchteren en Oudsbergen. Een persoon reed onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs voor 3 uur afgeven. 13 personen droegen geen veiligheidsgordel en 16 personen kregen een boete omdat hun voertuig niet in orde was met de technische eisen.