VOORBESCHOUWING BK TIJDRIJDEN 2022. Wie houdt topfavoriet Remco Evenepoel van nationale driekleur?

Remco Evenepoel is donderdag de te kloppen man op het BK tijdrijden in Gavere. — © EPA-EFE

Donderdag staat in Gavere het Belgisch kampioenschap tijdrijden op het programma. Alle ogen zullen gericht zijn op Remco Evenepoel, hij is de topfavoriet. Titelverdediger Yves Lampaert en thuisrijder Victor Campenaerts zijn de grootste concurrenten op een snel en technisch parcours. Ook andere Belgische tijdrijders zien een jaar in de nationale driekleur wel zitten, al lijkt een podiumplaats het hoogst haalbare.