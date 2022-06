Ludwig Vandenhove wordt gemeenschapssenator

Ludwig Vandenhove was van 5 juni 2003 tot en met 2 mei 2007 al eens senator. In die tijd maakte de Senaat nog echt deel uit van het tweekamerstelsel. De overgrote meerderheid van de federale wetten moest er toen nog passeren. Als voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden zag hij de onder meer de wetgeving op het gemeentelijk migrantenstemrecht en de Camerawet goedgekeurd. Vandaag is de Senaat enkel nog de ontmoetingsplaats voor de gemeenschappen en gewesten in België. Sommigen pleiten voor de definitieve afschaffing van de Senaat bij een volgende grondwetswijziging. “Ofwel krijgt de Senaat echt de rol van een vergadering waar Brusselaars, Duitstaligen, Walen en Vlamingen regelmatig samenkomen om problemen op te lossen. Ofwel wordt de Senaat, als hij blijft functioneren zoals nu, inderdaad beter afgeschaft”, zegt Vandenhove.